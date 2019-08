5500 motivi per piangere ancora

I dati li ho dal 2000 al 2017 e sono certi, sono pubblicati da UFAC (Ufficio Federale Aviazione Civile Svizzera), non immaginati come si usa fare dalle parti di Agno. Sono i traffici passeggeri nel comparto privato, quello che il clan di Agno, dopo la catastrofe dei voli commerciali che hanno azzerato i collegamenti, evocano come panacea per rilanciare l'aeroporto o meglio, le loro poltrone.

Ma andiamo in ordine: innanzitutto cosa è la aviazione commerciale e quella generale: la prima riguarda sostanzialmente i traffici di linea ovvero quelli che da Lugano partono per altre destinazioni portando passeggeri paganti. Quella generale è tutto il resto ovvero: aviazione business ( jet privati) e qualsiasi altra.

Non contenti di aver seppellito la aviazione commerciale i nostri eroi per poter ottenere i finanziamenti necessari al sostentamento sia proprio che a quello di 80 dipendenti, canalizzano la attenzione sulla aviazione privata asserendo che, promuovendola, essa possa ampiamente giustificare e compensare le perdite addotte dal totale sfacelo della aviazione commerciale, quella che doveva portare le persone da Lugano a Ginevra, Roma, Londra o viceversa. Turisti e viaggiatori insomma, quelli che portano soldi per intenderci, quelli che spendono e vanno in hotel, che creano indotto, ci siamo capiti. Ma c'è un piccolo problema: dal 2000 al 2017 il comparto privato ad Agno ha sviluppato un traffico pressoché stabilizzato medio di 5500 voli annui e quindi un traffico sostanzialmente "familiare", senza particolari incrementi. Nel 2000 erano 5500 e nel 2017 sono 4500. Anzi, l'aeroporto di Locarno, ho detto: Locarno, senza troppi clamori ha prodotto dal 2000 quasi il 400% più del blasonato Lugano. Ebbene sì, i finanziamenti se tanto devono essere erogati dovrebbero destinarli a Locarno visto che solo dal 2000 al 2015 ben 480 mila passeggeri di aviazione generale sono transitati a Locarno contro i 95000 transitati a Lugano. Strano?

Leggete i report di UFAC che sono chiarissimi, Lugano in 18 anni ha perso il 75% dei passeggeri commerciali di cui il 45% negli ultimi 24 mesi ed il traffico privato è stabilizzato da 20 anni quindi di cosa state parlando?

Cosa volete rilanciare se chi atterra o decolla sono sempre gli stessi? Pensate che basta ristrutturare un aeroporto per allettare qualcuno a venirci? Sarebbe come ristrutturare uno stadio nella speranza che così facendo verrebbero più tifosi attratti dallo stadio e non dalla squadra del cuore, ridicolo. Ma andiamo avanti. Ho sentito dichiarare da qualche scienziato di Agno che Lugano ha vocazione business mentre Malpensa turistica e quindi non fa paura. Bene, apprezzo i novelli Rambo, ma essi dovrebbero spiegare ai loro concittadini perché Malpensa ha quasi un miliardo di fatturato che incrementa del +6% l'anno con 6 movimenti al minuto mentre Lugano non arriva a 20 milioni, con perdite a doppie cifre da anni e un volo su quattro è annullato. Spiegassero perché Malpensa incrementa il traffico business del +8% mentre Lugano arranca affannato a dati di 10 anni fa. Inoltre: lo scorso 23 luglio è stato inaugurato il nuovo terminal business con oltre 50 mila mq di piazzali e due hangar da 5000mq quindi? Malpensa è una risorsa, non un nemico, Zurigo Kloten è una risorsa, non un concorrente, la Alptransit non è uno ostacolo ma una opportunità ed è questo che dovete capire, ma la vedo difficile con le teste in campo. Eppoi cosa pensate che un aeroporto sia come un museo che basta restaurarlo e la gente ci viene? Cosa pensate che sia un ristorante? Un aeroporto è il punto finale non iniziale, di un sistema che si chiama trasporto aereo ed i passeggeri ci vengono se possono venirci, se sono incentivati a farlo ma a Lugano non possono, semplice.

Non interessa a chi viaggia se l'aeroporto è brutto o bello interessa arrivarci, che sia un week end o un incontro professionale l’aeroporto è funzionale hai loro bisogni e basta.

Quindi lasciamo perdere dichiarazioni che non hanno senso e concentriamoci sul fatto che la sola aviazione generale non potrebbe sostenere neppure per 3 mesi la baracca, basta leggersi i numerosi e dettagliati report di UFAC per rendersene conto, non serve molta scienza, basta leggere. Oltretutto spiegatemi perché qualcuno, con un jet da milioni debba ficcarsi tra le montagne atterrando su una pista molto complessa quando a 10 minuti di volo hai 2.5km di pista con tanto di sala V.i.p e servizio shuttle per andare dove vuoi al 30% di costi. Ora torna alla carica anche la Aspasi, questa associazione passeggeri che non ho capito a cosa serva, che comunica le proprie impressioni come fosse la Segreteria Vaticana parlando di Agno come fosse l'aeroporto di Los Angeles. Mah!

Inoltre abbiamo anche un altro problema che mi piacerebbe che qualcuno mi aiutasse a capire: la LASA ovvero la società che gestisce Agno è una società di proprietà del Comune di Lugano ed ha come presidente del CDA il Sindaco in carica di Lugano che, in qualità di sindaco, dovrebbe avallare un finanziamento ad una società partecipata pubblica di cui egli stesso è il presidente per finanziare un miglioramento dell'aeroporto al fine di migliorare l’attività di privati.

Ma in Canton Ticino state scherzando oppure state facendo sul serio? Finanziate strutture pubbliche coi soldi dei contribuenti per incentivare attività private in cui il finanziatore è sostanzialmente il finanziato?

Non ho parole.

Passate la palla agli imprenditori ed occupatevi di altro, avete fatto diventare Agno un ostacolo alla crescita economica, avete perso ogni scommessa e negato tutti i servizi utili alla popolazione che dovrebbe essere la unica ed assoluta referente di tutto questo circo, non spettatori paganti senza biglietto di ingresso. Avete un traffico business fermo agli anni 90, un traffico commerciale ridotto a zero ed amministrate attività private coi soldi pubblici oltretutto in deficit da 15 anni.

Soluzioni? Autorità Cantonale per il trasporto aereo, accorpamento di tutti gli aeroporti sotto un’unica regia, aerolinea regionale e per quanto concerne la emergenza attuale, commissariate la LASA, assumete al

Comune quei poveri 80 dipendenti che vi costerebbero meno della cassa integrazione e chiamate una società di service per le operazioni aeroportuali che, con l'attuale traffico potrebbero essere gestite da 30 persone. Meno male che però abbiamo sul tavolo la " Bibbia" di Agno, il famoso Master Plan di San Gallo che ha illuminato la strada ai nostri viandanti smarriti spiegando che Swiss e Zimax avrebbero rafforzato le rotte su Agno ( hanno confermato 15 giorni fa che non hanno intenzione di farlo) e che Ruag necessita di hangar di maggiore capienza per le manutenzioni ( Ruag è stata acquistata dal Governo Francese ovvero: Dassault, proprio un mesetto fa e probabilmente si trasferirà nella Svizzera Francese quindi a 250km dalla sede del gruppo per motivi facilmente immaginabili) e qui mi fermo, non arrivo al 2033 data nella quale si vedranno un poco di utili come si conferma sul masterplan perché mio figlio avrà la mia età ed io sarò volato in altri luoghi.

Veramente non ho parole, vorrei tanto che qualcuno mi spiegasse dove sbaglio.