ROMA - «Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete». Questo commento dell'esperto di gossip italiano Davide Maggio, riferito a uno degli outfit di Emma Marrone del recente Festival di Sanremo, non è andato giù alla cantante. «Il body shaming con il linguaggio politically correct non so se è più imbarazzante o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è».

Emma ha quindi aggiunto: «La mia canzone, oltre a essere bellissima, a quanto pare era necessaria in questo Sanremo. Perché è fondamentale parlare di femminismo, di donne e del rispetto delle donne» La cantante lancia poi un appello alle ragazze: «Siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è, perché le persone si dimenticano che le parole hanno un peso importante: c’è chi le sa reggere, e le vive con ironia, e chi purtroppo, soprattutto sui social, dove tutti giudicano e commentano, rischia di cadere in un tunnel senza fine».

Prima di chiudere, un'altra frecciata a Maggio: «Era necessario per me dire questa cosa perché non si può più stare zitti davanti al fatto che chiunque possa parlare di un’altra persona in modo così scorretto». Il giornalista ha poi replicato qualche ora dopo: «Mi fa sorridere che mi si accusi di body shaming proprio tramite un social sul quale chi mi segue conosce bene le mie posizioni di totale inclusione nei confronti di qualunque “unicità”. Se Emma ritiene che una “gamba importante” sia un problema, allora diventa tutta una questione di accettazione. Perché per me non lo è assolutamente».