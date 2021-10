Quando tra Ellen Pompeo e Denzel Washington volarono gli stracci sul set di "Grey's Anatomy"

LOS ANGELES - Ellen Pompeo ha ricordato «la straordinaria esperienza» di essere diretta da Denzel Washington in un episodio di "Grey's Anatomy" della 12esima stagione - nel corso del quale, ha ammesso l'attrice, entrambi alzarono parecchio la voce.

La 51enne ha elogiato l'attore e regista nel corso del suo nuovo podcast («È follemente carismatico») e ha spiegato che Washington sarebbe stato scelto per far sì che rimanesse interessata alla serie, dopo l'uscita di Patrick Dempsey. Solo che, girando una scena molto emotiva, l'oggi 66enne «è impazzito con me». Il motivo? Una battuta che Pompeo ha improvvisato.

«Denzel mi ha fatto il c..o» ammette l'attrice. «Era tipo "Io sono il regista. Non dirgli cosa fare"» all'altro attore coinvolto. E Pompeo ha ugualmente tirato fuori le unghie, dicendo cose come «Senti, figlio di p..., questo è il mio show. Questo è il mio set. Tu sai a malapena dov'è il bagno». Il clima è stato questo per tutta la giornata, ricorda, pur sottolineando come abbia «il massimo rispetto per lui come attore, come regista, come tutto».