Kanye West allontanato da un ristorante di Zurigo?

ZURIGO - Kanye West sarebbe stato avvistato in un ristorante vicino alla Bahnhofsreasse di Zurigo. Il condizionale è d'obbligo in quanto non ci sono conferme, ma solo la testimonianza di una lettrice di 20 Minuten. «Stavo mangiando lì quando Kanye è entrato in compagnia di un uomo». Metà del suo volto inizialmente era coperto da un cappuccio (in puro stile Kanye), che una volta seduto si è sfilato. «L'ho visto di fronte ben due volte, sono sicura al 200 per cento che fosse lui» ha aggiunto la 48enne.

Ma Kanye non si è fermato a lungo: «Ci sono stati dei problemi con il certificato Covid» ha raccontato la lettrice, e pertanto ai due sono stati offerti dei posti a sedere fuori dal locale. Una scelta che Kanye e il suo amico non hanno apprezzato, e hanno pertanto lasciato il locale.

Il ristorante non ha voluto confermare o commentare l'accaduto, e sui social non è emerso nessun indizio sulla posizione del rapper.

Tuttavia non sarebbe la prima volta che Kanye fa tappa in Svizzera. Lo scorso dicembre si era recato nei Grigioni per visitare l'architetto Valerio Olgiati, mentre nel 2017 aveva incontrato a Basilea l'architetto e amico Jacques Herzog. E tra pochi giorni è in programma anche l'Art Basel. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell'arte e del design, come Kanye.