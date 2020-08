È Gaga show agli Oscar dei video musicali di MTV

In un'edizione molto bizzarra un po' in remoto e un po' in studio la pop-star ha sfoggiato alcuni look incredibili

Bizzarra, strana, surreale. Sono questi gli aggettivi che hanno accompagnato la cerimonia degli MTV Video Music Awards, gli Oscar dei video musicali. Già perché la serata è stata girata rispettando le norme Covid, quindi senza pubblico e in parte in collegamento via videostreaming.