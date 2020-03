La regina incontra Harry al Castello di Windsor: «Sarai sempre il benvenuto se vorrai tornare»

WINDSOR - I retroscena di conversazioni avvenute a porte chiuse sono sempre difficili da verificare, soprattutto se coinvolgono la famiglia reale britannica. Ciò che la regina Elisabetta avrebbe detto al nipote Harry in visita nel Regno Unito dal Canada, però, è quanto tutti gli appassionati di monarchia vorrebbero che avesse davvero detto.

Alla fine di un lungo incontro privato con il nipote al Castello di Windsor, la sovrana 93enne gli avrebbe assicurato: «Ti vogliamo tanto bene e sarai sempre il benvenuto se decidessi di tornare». Il riferimento è alla decisione del 35enne di abbandonare i doveri reali e ritirarsi a vita privata con la moglie Meghan e il figlio Archie in Nord America. Secondo la ricostruzione fatta da una fonte reale al Sun, insomma, Harry e famiglia sarebbero accolti a braccia aperte se decidessero di tornare sui loro passi.

«Domenica era la prima volta che la regina aveva la possibilità di parlare con Harry da solo e di capire davvero quali siano i suoi piani», ha spiegato l’informatore al tabloid britannico. «Era una situazione molto più rilassata e hanno potuto parlare liberamente», ha aggiunto.

Oltre ai progetti del nipote, però, alla sovrana sarebbe interessato anche proteggere il buon nome dei Windsor: «Voleva anche mettere in chiaro che l’accordo (raggiunto con Harry sulla “Megxit”, ndr) può funzionare solo se lui e la consorte non sfruttano la loro condizione di reali per tentare di “incassare”», riporta la fonte. Solo il mese scorso, Elisabetta II avrebbe invitato il nipote e la moglie a non utilizzare il termine “Royals”, “reali”, per i loro profili social, siti internet e attività caritatevoli. Finora la coppia era nota come “Sussex Royals”, “Reali del Sussex”, perché duca e duchessa della contea storica del sud est dell’Inghilterra.