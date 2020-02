I trucchi per farcela su Instagram e YouTube, parla Raffaella Zollo

ZURIGO - Nata e cresciuta a Poschiavo, zurighese d'adozione Raffaella Zollo (27 anni) è fra le youtuber svizzere più popolari in assoluto con il suo canale Raffa's Plastic World. Fra clip ironiche e strampalati sul make-up e storie legate al suo processo di transizione, sul web Raffa spicca come una voce originale. Visto che fra video e stories di Insta lei ci campa le abbiamo chiesto com'è (e come si fa) a fare un lavoro come il suo.

Raffa, la gente pensa che le stelle dei social non facciano niente tutto il giorno, quanto c'è di vero?

Per me questo è molto più di un lavoro, mi alzo ogni giorno alle 8 e lavoro sei giorni a settimana. Se non produco contenuti per Insta e YouTube comunque creo stories e gestisco la mia azienda di cosmetici...

A proposito, sempre più youtuber lanciano le loro linee di prodotti... come mai?

Perché se hai del buon materiale e dei buoni contenuti puoi guadagnare sia con le vendite sia con le views. In questo settore è importante avere il piede in più scarpe, chi lo sa se fra 5 anni Instagram sarà ancora così popolare?

Ok, ma per iniziare a guadagnare quanti follower ci vogliono?

Per i video è un po' più complicato, direi 100'000 iscritti può essere un buon punto di partenza. Con Instagram invece ci si arriva più in fretta, so di gente con 15¦000 follower che già riesce a farsi pagare. Conta molto la capacità di vendersi.

Devi avere un ego molto grande per riuscire a fare questo lavoro?

Assolutamente sì, ho la casa tappezzata di mie foto. Mi voglio bene ma non sono un'egocentrica. Chi parla solo di sé stesso mi fa un po' paura.

Ti senti a tuo agio nel mondo dei social?

Sì molto, anche se ho un problema con gli eventi con altri influencer.

Come mai?

Sono finti, come le mie tette! Usare un'altra persona per avere più like e condivisioni per me è una follia. Non ce la faccio... Avrò anche un corpo costruito, ma il mio personaggio è autentico.