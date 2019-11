Harry Styles: «Voglio essere il nuovo James Bond»

LONDRA - Harry Styles ha rivelato che gli piacerebbe prendere il posto di Daniel Craig come 007 e interpretare il prossimo il film James Bond come protagonista. Il cantante, che ha debuttato come attore nel film "Dunkirk" diretto da Christopher Nolan nel 2017, vorrebbe vestire i panni dell'agente segreto più famoso del mondo.

Durante un'intervista rilasciata a Hits Radio ha detto: «Mi piacerebbe recitare nei panni di James Bond, chi è che non vorrebbe essere 007?». «Sono cresciuto guardando i suoi film. L'ho sempre amato fin da bambino. Quindi penso che sia un po' il sogno di tutti voler interpretare il personaggio del proprio film preferito», ha aggiunto il 25enne.

Al momento Harry è concentrato sulla sua carriera musicale e ha rivelato cos'è che ha ispirato il suo nuovo singolo "Lights Up". Ha spiegato: «Per me è una canzone molto edificante. In alcuni punti è molto profonda se non addirittura cupa. Per me scriverla è stato liberatorio... mi sono messo in discussione come persona, ho riflettuto su chi sono e mi sono riscoperto attraverso il testo di questo brano. Mi sono liberato. Ho tirato fuori alcune cose che avevo cercato di elaborare negli ultimi anni e contro cui combattevo da tempo. È una presa di coscienza e mi ha fatto davvero bene scriverla».