Justin Bieber: «Non ce l'ho con Taylor Swift»

LOS ANGELES - Justin Bieber non ha niente contro Taylor Swift. Il cantante 25enne aveva attaccato la collega dopo che lei aveva pubblicato un lungo post contro il suo manager, Scooter Braun. Quest'ultimo aveva infatti acquistato l'etichetta discografica appartenuta a Taylor e contemporaneamente alcuni diritti delle canzoni della Swift, che se l'era presa.

Adesso però Justin ha fatto sapere di considerare Taylor ancora un'amica e di non volersi immischiare in faide che non lo riguardano direttamente. Quando alcuni paparazzi che lo stavano riprendendo gli hanno chiesto in che rapporti fosse con la collega, Justin ha risposto: "«Siamo sempre amici. Non mi occupo di quelle storie. I problemi degli altri non sono i miei».

Quando era scoppiata la lite pubblica tra Taylor e Scooter, Justin aveva difeso il suo manager e aveva fatto sapere di pensare che lui non aveva fatto niente di male, mentre aveva puntato il dito contro la Swift. «Taylor, Scooter ti ha difesa sin dal giorno in cui tu mi lasciasti aprire i tuoi concerti. Da allora non ci siamo più incrociati e non abbiamo avuto modo di confrontarci in alcun modo. Quindi il fatto che tu abbia utilizzato i social per aizzare le persone contro Scooter non è corretto. Cosa vuoi ottenere? Forse vuoi che gli altri si schierino dalla tua parte? Sapevi che attaccandolo i tuoi fan avrebbero iniziato a bullizzarlo», aveva scritto in un post social.