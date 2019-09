Brad Pitt è in pessimi rapporti con il figlio Maddox

LOS ANGELES - Il figlio più grande di Brad Pitt non sa se l'attore lo andrà mai a trovare all'università. La star di Hollywood ha una relazione un po' particolare con Maddox, 18 anni, dopo che i due sono stati protagonisti di un acceso litigio a bordo di un jet privato nel 2016.

Quell'incidente ha probabilmente rappresentato la goccia che fatto traboccare il vaso e ha spinto Angelina Jolie ha chiedere il divorzio dal collega 55enne, ma ancora oggi il rapporto tra Brad e Maddox non sembra dei migliori e il ragazzo si è rifiutato di dire se incontrerà o meno il genitore in futuro.

Parlando con i paparazzi fuori alla Yonsei University di Seul, in Corea del Sud, dove si è trasferito da poco per studiare, il neo maggiorenne ha affermato di non sapere se Pitt lo andrà trovare: «Non lo so, non so cosa succederà». Quando gli è stato poi chiesto se avesse ancora contatti con il padre, Maddox ha replicato: «Quel che succede, succede».

Già qualche settimana fa, quando Angelina ha accompagnato Maddox nel paese asiatico per iniziare gli studi, Brad, 55 anni, non era presente, probabilmente perché non era stato invitato. Un insider ha spiegato al magazine Us Weekly: «Ultimamente Brad non ha trascorso molto tempo insieme a Maddox».