Brad Pitt: «Ho vinto la Lotteria»

VENEZIA - «Ho vinto alla lotteria», si racconta con sincerità e senza troppi giri di parole Brad Pitt, al Festival di Venezia con il suo ultimo film, Ad Astra, del regista James Gray. Quando gli viene chiesto dal giornalista del Corriere della Sera quale sia stato il suo viaggio più avventuroso in tutta la sua vita il divo di Hollywood ha fatto un tuffo nel passato: «Quando da ragazzo ho lasciato il Missouri e sono andato a Los Angeles con 2-300 dollari in tasca, senza conoscere nessuno, senza la minima idea di quello che avrei fatto. Sono un miracolato che ha vinto la Lotteria, e resto un istintivo».

La sua semplicità viene apprezzata anche nel suo modo di porsi. Così viene descritto dal media italiano: «Sembra uno studente fuori quota, l’aria sbarazzina easy going, pronto a dividere una birra. Con la sua immutata bellezza assassina, porta i basettoni lunghi e un numero imprecisato di bracciali, collanine, anelli».

La serenità di Brad Pitt, dopo un periodo non proprio facilissimo, è dovuta anche alla soddisfazione per il suo nuovo lavoro: «Sfida? Una parola abusata, ma stavolta ci sta. È stata la mia più grande sfida come attore: tirar fuori emozioni, solo, nello spazio, senza una vita affettiva. E poi sul set, in tuta, me ne stavo lì a penzolare dai fili, sospeso a dieci metri da terra».

Nella solitudine l’attore ha spiegato che «per quanto cerchiamo di nasconderle, ci portiamo dentro dolori e ferite dell’infanzia». E alla domanda se abbiapescato nel dolore per il divorzio… «Beh, il mio astronauta è un eroe fragile. Un attore deve usare quei sentimenti, deve essere onesto, vulnerabile, aperto, non cercare di essere simpatico o antipatico».

keystone-sda.ch/ (ETTORE FERRARI)