Sfera Ebbasta: «Anche Vasco all'inizio veniva criticato»

ROMA - Il rapper Sfera Ebbasta il prossimo 12 settembre debutterà come giudice a X Factor insieme a Mara Maionchi, Manuel dei Subsonica e Malika Ayane, e ha ammesso di essere molto emozionato per questa nuova avventura, ma anche di avere paura di fare qualche figuraccia.

«La mia prima volta da giudice devo dire molto emozionante, non vedo l'ora di cominciare. Spero di fare bene e di non fare figuracce», ha raccontato il cantante durante un'intervista rilasciata alla redazione di X Factor.

«Non posso dire di essere pronto al 100%, ma per quanto riguarda la musica penso di essere abbastanza preparato. Altrimenti non sarei qua!», ha aggiunto il 26enne.

Gionata Boschetti, questo il suo vero nome, si è poi paragonato a Vasco Rossi, che a suo dire gli somiglia per il fatto di essere stato aspramente criticato all'inizio della sua carriera. «Il fatto che Vasco sia stato additato in passato e che ora sia uno degli esponenti principali della musica in Italia, mi porta a pensare che sia un esempio vicino a me», ha spiegato. «Spero di diventare una leggenda come lui, ancora non lo posso sapere. Il fatto che fosse criticato per i suoi temi e la sua musica e allo stesso tempo amato, mi fa rivedere il mio percorso», ha concluso.