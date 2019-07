BTS: uscito il trailer del film-concerto

SEUL - Poche ore dopo la pubblicazione del nuovo singolo (e videoclip) “Lights” destinato al mercato giapponese, i BTS hanno gettato in rete il trailer della pellicola - diretta da Jun-Soo Park - che raccoglie una selezione di performance registrate - tra agosto 2018 e aprile 2019 - durante il “BTS World Tour: Love Yourself”.

Un tour che però non li ha portati a esibirsi in Svizzera e nemmeno Italia: in Europa sono saliti sul palco a Londra, ad Amsterdam, a Berlino e, infine, a Parigi, dove il giorno successivo all’ultimo live è stata realizzata un’intervista raccolta nel film in questione.

Una serie di concerti, questa, a cui complessivamente hanno assistito oltre un milione di spettatori. Una totalità che non comprende, in ogni caso, i numeri registrati nel corso delle tappe aggiunte a grande richiesta in seconda battuta alla tournée - poi ridenominata “BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself” (tuttora in corso e non inclusa nel film-concerto) -, a cui fino a oggi hanno assistito altri 600mila fan.