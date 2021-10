«Rifiutai un ruolo in Catwoman e in Matrix... rimpiango quei momenti»

NEW YORK - Madonna disse no al ruolo di Catwoman in "Batman - Il ritorno" (1992) e ad una parte in "Matrix" (1999). Decisioni delle quali si è amaramente pentita.

Lo ha rivelato lei stessa durante un'apparizione a The Tonight Show con Jimmy Fallon per promuovere il suo nuovo documentario Madam X.

Anche se ha descritto come «violento» il ruolo di Catwoman, Madonna non ha nascosto il suo rammarico che è stato ancora di più quando si è trattato della parte in "Matrix". «Dissi no ad un ruolo in 'Matrix'. ci credi? - ha detto -. Volevo uccidermi».

La popstar non ha dato dettagli sul personaggio tuttavia l'unico ruolo da protagonista femminile era quello di Trinity, poi interpretato da Carrie-Anne Moss. Il film fu un successo di botteghino incassando un miliardo e 600 milioni in tutto il mondo. «È uno dei miglior film mai realizzati - commenta - una piccola parte di me rimpiange quel momento».