"Dark": su Netflix è il momento della verità

BERLINO - “Dark” continua a stupire e ora è arrivato il momento della verità. La serie tedesca infatti torna su Netflix con la terza stagione e fa ancora una volta il carico di pubblico, di successo e di critica. Lo strano mondo dello streaming è perfettamente rappresentato dallo show creato da Baran Bo Odar e da Jantje Friese.

Arrivato sul servizio streaming in sordina e senza moltissima pubblicità, la serie ha saputo farsi strada nel cuore degli appassionati grazie al passaparola ma soprattutto a un racconto mozzafiato. Per chi non avesse ancora avuto occasione di dare uno sguardo, la serie ruota intorno a un gruppo di personaggi che vivono in una piccola cittadina, quella di Winden. Se il luogo rimane abbastanza immutabile, è il tempo a cambiare costantemente. Il racconto infatti si muove su vari livelli temporali che tengono lo spettatore incollato allo schermo e che qualche volta riescono anche a creare un (voluto) effetto di confusione. I personaggi, il loro rapporto con il tempo e quello con i loro alter ego e doppi fanno di “Dark” una storia piena di enigmi. Un rebus che coinvolge anche lo spettatore che cerca, spesso invano, di riuscire a prevedere trame e sviluppi.

La terza stagione conta 8 episodi: speriamo che bastino a fugare tutti i dubbi.