Tiziano Ferro: «Abbiamo bisogno dei concerti», scatta la polemica

MILANO - «Abbiamo bisogno di risposte dal Governo sui concerti». È questa una delle richieste fatte da Tiziano Ferro alla trasmissione “Che tempo che fa” con Fabio Fazio.

«Si deve fare chiarezza, anche perché in queste settimane il mondo della musica ha fatto vedere di cosa è capace, raccogliendo 8 milioni di euro. Meritiamo attenzione come tutti gli altri ambiti lavorativi» ha spiegato il cantautore italiano. E la polemica sui social è servita, con numerosi utenti che hanno trovato le esternazioni fuori luogo in un momento critico e di emergenza come quello attuale.

Tuttavia, altre persone si sono schierate dalla parte del cantante di Latina, dichiarandosi d'accordo e sottolineando la legittimità delle sue richieste.

«Abbiamo bisogno di risposte non per me, ma per chi sta comprando i biglietti: sono mezzo milione solo quelli che li hanno comprati per i miei concerti, penso alle persone che lavorano sopra e dietro al palco. Siamo tutti bloccati. Occorre tutelare il pubblico e i lavoratori più fragili» ha concluso il cantante, collegato dalla sua casa di Los Angeles.

Comunque, anche altre leggende della musica, da Vasco Rossi a Francesco De Gregori, si erano già espresse, in modo più pacato, ma sempre chiedendo aiuto per il settore. Si aspetta ora una risposta, se ci sarà, del Governo italiano.