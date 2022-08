Ferragni-Fedez, l’inizio della storia: «Per una settimana non ci siamo sfiorati»

Ma il primo vero contatto è stato grazie alla canzone “Vorrei ma non posto”, in cui Fedez cita proprio la Ferragni. «Ascolto la canzone e penso che è stato super carino a menzionarmi, ma non so perché non gli ho proprio scritto in quel momento - prosegue la Ferragni - A luglio 2016 torno in Italia per lavoro e per fare le vacanze con la mia famiglia e sento la canzone dappertutto, e sentivo sempre il mio nome, il che mi faceva super ridere. (…) In quel momento faccio uno snap (un video su Snapchat, ndr) in cui canto la canzone con le mie sorelle». Fedez coglie la palla al balzo. «Lui subito dopo fa uno snap, in cui dice, "Chiara grazie che stia supportando la canzone, comunque dobbiamo limonare"».