Piero Pelù ha 60 anni: «Un miracolo per la mia generazione colpita dell’eroina»

ROMA - Un’icona del rock italiano ha appena compiuto 60 anni: parliamo di Piero Pelù, storico leader del Litfiba, nato il 10 febbraio 1962. Ieri l’artista ha festeggiato il traguardo della sessantina, celebrato anche con un’intervista al Corriere della Sera. Al quotidiano Pelù s’è definito fortunato, parlando dei suoi 60 anni come di un miracolo. «Se penso a quanti se ne sono andati della mia generazione, portati via dall’eroina, è un miracolo - ha detto il cantante -. È stato il nostro Vietnam negli anni '80, per l’eroina ho perso più che un compagno di band, un fratello, Ringo De Palma. Io la odiavo e mi preoccupa che stia tornando di nuovo e i ragazzi di oggi non sappiano cosa significhi».

Lui è riuscito a starne lontano e maturando ha anche cambiato idea su molte cose, come la famiglia: da giovane aveva dichiarato che non si sarebbe sposato mai, ma nel settembre del 2019 s’è unito in matrimonio con Giovanna Fratta, musicista e direttrice d’orchestra. «Se trovi una donna con cui hai così tanti punti in comune, uno scambio continuo così profondo e sincero, perché non farlo?», la spiegazione di Pelù. In famiglia il cantante è circondato da donne: ha infatti tre figlie, Greta (31 anni, lo ha anche reso nonno del piccolo Rocco), Linda (26) e Zoe (17).

Pelù rivendica di essere stato un padre presente: «Di cosa sono fiero? Essermi occupato appieno delle mie figlie». Ma spiega anche che, a 60 anni, non ha più in agenda un maschietto: «No, non mi vedo a 76 anni a litigare con un adolescente, ad aspettarlo in incognito con baffi finti e occhiali fuori da una discoteca».