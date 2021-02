Belen Rodriguez frena sulle nozze con Antonino Spinalbese

MILANO - L’amore c’è e ci sarà, il matrimonio invece… Belen Rodriguez è assolutamente certa dell’amore che prova e che riceve da Antonino Spinalbese, eppure non si dice sicura di voler convolare a nozze con il suo nuovo compagno, dal quale aspetta una bambina.

Lo spiega al settimanale Chi, al quale ammette, senza mai farne il nome, di essere rimasta scottata dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino. «Ogni tanto lui mi chiede ‘mi vuoi sposare?’ Vorrei fare una grande festa, ma non so se mi piacerebbe rimettere una firma», ha confessato la showgirl, che però ha anche assicurato che non sposarsi non metterebbe a repentaglio il rapporto con il giovane ex hairstylist, oggi aspirante fotografo. «Lui mi sposa ogni giorno», ha aggiunto Belen.

D’altra parte, in una recente intervista alla trasmissione Verissimo la Rodriguez aveva sottolineato come l’incontro con Antonino abbia cambiato in meglio la sua vita: «Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino». A cementare la loro unione ci sarà poi la nascita della piccola Luna Marie, prevista per l’estate.