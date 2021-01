Aurora Ramazzotti: «Sono in psicoterapia, mi aiuta tanto»

MILANO - Delle difficoltà vissute da piccola, soprattutto durante il periodo dell’adolescenza, Aurora Ramazzotti ha parlato spesso, spiegando come il raffronto con la madre bella e famosa e i giudizi della gente l’abbiano spesso fatta soffrire in passato. Per uscirne, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è ricorsa alla psicoterapia: lo ha affermato lei stessa su Instagram, rispondendo ad alcune domande dei follower.

A una fan che le chiedeva se avesse mai fatto ricorso alla psicoterapia, Aurora ha risposto così: «Vero, mi sta aiutando tanto». Più avanti, la Ramazzotti ha spiegato i motivi della sua sofferenza. «Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente, i canoni di bellezza della società e l’opportunismo. Ma ho solo da ringraziare i miei genitori per avermi trasmesso le loro passioni e avermi insegnato a essere forte», ha scritto la giovane presentatrice, che ha poi ringraziato la madre Michelle per essere stata molto severa quando lei era più piccola: «Ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole. Ora la ringrazio per avermi educato così».

Infine, Aurora ha parlato di un altro periodo complicato, superato da poco, quello in cui è stata contagiata dal coronavirus: «Credo fosse il prodotto di un anno emotivamente impegnativo, un mese di Covid e l’incertezza di ciò che ci aspettasse. Ora sto decisamente riprendendo forze».