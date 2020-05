Diletta Leotta e mille rose in radio da un ammiratore misterioso

MILANO - Mille rose rosse e un biglietto in bianco. Non è l’inizio di una romantica storia d’amore da film hollywoodiano, ma il regalo che Diletta Leotta ha ricevuto a Radio 105, dove lavora come conduttrice. Diletta ha immortalato la scena in una sua Instagram story: fiori dappertutto e una nota in bianco, senza firma, da parte dell’autore di questo gran gesto. Una dichiarazione d’amore? Chissà, di sicuro viene da pensare che la Leotta abbia un ammiratore se non uno spasimante segreto.

«Chi è stato?», domanda la biondissima siciliana ai colleghi in radio e lo stesso fanno i suoi tanti follower sul web. «Sono appena arrivata in radio e ho trovato questa sorpresa. Mille rose», dice la Leotta che poi fa l’interrogatorio alle persone presenti in studio. «Sei stato tu?», domanda ai colleghi, che naturalmente scherzano sulla vicenda, attribuendosi a turno il merito e invitando l’ammiratore anonimo a farsi avanti. «Dai, togliamo almeno questo segreto!», dicono.

L’episodio, in realtà, non è isolato. Già nel 2019 la Lotta ricevette un grande mazzo di rose nella redazione di Radio 105, con tanto di invito - sempre anonimo - a cena. Sul biglietto c’era scritto solo “M.B.”: qualcuno pensò addirittura a Mario Balotelli, in realtà si trattava di uno scherzo di Max Brigante, collega in radio di Diletta.

Stavolta tutti negano, forse per una ragione chiara: la Leotta è impegnata con Daniele Scardina, muscolosissimo pugile di professione. Scommettiamo che nessuno si farà avanti?