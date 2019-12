Kris Jenner, a Natale regalerà trattamenti col botox a tutti 

LOS ANGELES - Kris Jenner ha rivelato che quest'anno ha deciso di regalare per Natale ad amici e parenti alcuni trattamenti con il botox.

La star del reality "Keeping Up With the Kardashians", che ci tiene molto a mantenere giovane e bella la pelle del suo viso, ha raccontato che donerà carte regalo per fare il "ritocchino" ai suoi cari. Durante un'intervista rilasciata al settimanale "People" ha detto: «Farò un regalo uguale per tutti. Chi non ama il botox? Per me è stata una scoperta davvero grandiosa».

«Se sei una persona attenta e parli con il tuo medico, scoprirai che è una soluzione ai piccoli difetti. Io lo uso da molto tempo. La mia beauty routine è piuttosto semplice ed è sempre la stessa da anni. Un massaggio, un viso disteso e rilassato, una manicure e un po' di botox. Mi basta questo e sto bene con me stessa. Sono abbastanza tradizionale con i trattamenti. Fino a quando avrò un aspetto pulito mi sentirò presentabile e felice», ha aggiunto.

Sebbene la 64enne sia spesso impegnata con il lavoro e con la gestione degli equilibri familiari (ha infatti ben sei figli, Kourtney, 40 anni, Kim, 39, Khloe, 35, Rob, 32, Kendall, 24 e Kylie, 22) cerca sempre di trovare un po' di tempo libero per sé stessa.