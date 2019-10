Beppe Bigazzi, rivelazione shock dell'amico: «Non era malato, ha scelto lui di morire»

ROMA - Beppe Bigazzi, che si è spento qualche giorno fa a 86 anni, «non era malato e ha scelto lui di morire». Queste parole shock sono state pronunciate dallo chef Paolo Tizzanini, grande amico di Bigazzi, che ha dato l'annuncio pubblico della scomparsa del critico culinario. «Ha scelto di andarsene tranquillamente senza troppi clamori. Si era ritirato a vita privata dal momento in cui aveva deciso di chiudere con la televisione ma la sua mente è stata lucidissima fino all'ultimo giorno», ha fatto sapere in un'intervista a Fanpage.

«Non mangiava più ma era a casa tranquillo, sereno nel suo letto. Quando la dottoressa lo ha incontrato giovedì, lo ha rimproverato: 'Signor Beppe, lei non ha una malattia. È lei che non reagisce'», ha poi aggiunto. «Era una persona che ha avuto il coraggio di decidere per se stesso fino all'ultimo e che va rispettato anche per questo. Con la sua intelligenza e la sua saggezza, avrebbe potuto vivere fino a 200 anni. Ha scelto di andare via in maniera serena», ha continuato Tizzanini.

«Beppe non era gravemente malato, com'è stato scritto. Aveva avuto un problema di salute di quelli che capitano a chi ha 80 anni ma l'aveva superato abbastanza bene. La mia impressione è che abbia voluto morire. Aveva smesso di mangiare. La sua non era la cartella clinica di un malato terminale. Non lottava contro alcun male. Ha scelto di lasciarci in modo sereno. Non era intubato o gravemente malato», ha concluso.

Nelle ultime ore si è diffusa anche la notizia che al funerale dell'ex protagonista de 'La Prova del Cuoco' avrebbero partecipato solo 20 persone. «È stato Beppe a scrivere l'elenco ristretto degli invitati alla sua cerimonia funebre», ha fatto sapere in un'altra intervistra sempre il suo caro amico Paolo.