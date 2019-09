Kendall Jenner è gelosa delle altre modelle

NEW YORK - Kendall Jenner sente la mancanza delle passerelle. La reality star quest'anno è solamente una spettatrice alla New York Fashion Week e ha ammesso di essere invidiosa delle sue colleghe modelle. Al sito Vogue.com dopo aver preso parte alla prima giornata della manifestazione ha spiegato: «È molto più rilassante andare ma non dover sfilare, però devo essere onesta, oggi mi è mancato calcare le passerelle. Stavo guardando le altre in passerella e ho pensato, 'Diamine, vorrei sfilare anche io!'».

Non molto tempo fa Kendall aveva rivelato di sognare di poter vivere in una fattoria «in mezzo al nulla» in modo da poter sfuggire alla pressione di essere un personaggio pubblico. Aveva detto anche di impazzire quando le cose non vanno come da programma.

«Penso che la vita che vivo è per molti versi straordinaria, ma che comporti anche molte responsabilità. Sono dovuta crescere molto velocemente e affrontare situazioni che la maggior parte delle ragazze di 22 anni non devono affrontare. Ci sono alcuni giorni, settimane o mesi in cui non riesci a fermarti un secondo. E sapete come io possa impazzire per le cose più piccole. Se qualcosa non va come avevo programmato, è un disastro. Alcuni giorni penso che vorrei andare a vivere in una fattoria nel bel mezzo del nulla per non dover parlare con nessuno», aveva raccontato.