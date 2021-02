Animali fantastici... in quarantena

LONDRA - Nuova battuta d'arresto per le riprese del terzo episodio della saga di "Animali fantastici", tratta dalle opere di J.K. Rowling. La produzione del film è stata messa forzatamente in pausa dopo che un componente del team è risultato positivo al coronavirus.

La persona contagiata, il cui nome non è stato reso noto per motivi di privacy, si «trova al momento in isolamento». E per precauzione, la produzione è «sospesa e riprenderà in ossequio alle linee guida di sicurezza previste», ha precisato un portavoce della Warner Bros a Variety.

Per il terzo "Animali fantastici" si tratta dell'ennesima tegola. L'inizio delle riprese, previsto in un primo momento per marzo 2020, fu posticipato a settembre dopo l'inizio della pandemia. Lo scorso autunno fu quindi la volta della "grana" legata a Johnny Depp, a cui fu chiesto di farsi da parte dopo il processo contro il Sun, poi rimpiazzato da Mads Mikkelsen. L'uscita del film, al netto di nuovi stop, è prevista per il 15 luglio del 2022.