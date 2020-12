Cosa ascoltano i gamer su Spotify?

STOCCOLMA - Tra gli uomini i rapper Juice WRLD (morto a 21 anni per un attacco epilettico a dicembre 2019, ndr), XXXTentacion, Travis Scott, Lil Uzi Vert e YoungBoy Never Broke Again e tra le donne Billie Eilish, Halsey, Ariana Grande, Nicki Minaj e Dua Lipa: sono gli artisti più ascoltati nel 2020 su Spotify dai gamer attraverso le console di gioco Xbox e Playstation.

Un segmento di ascoltatori in continua crescita, stando ai numeri di Spotify Wrapped 2020: quest'anno il servizio musicale digitale ha visto un aumento globale di quasi il 55% nello streaming dalle console.

Le canzoni più amate a livello globale sono: "The Box di Roddy Ricch, "Blueberry Faygo" di Lil Mosey, "goosebumps" di Travis Scott, "ROCKSTAR" di DaBaby feat. Roddy Ricch e "Falling" di Trevor Daniel.

Particolarmente popolari, fra i videogiocatori, anche i podcast: nel mondo i preferiti sono The Misfits Podcast, The Joe Rogan Experience, Mom's Basement, Archive e VIEWS with David Dobrick and Jason Nash.