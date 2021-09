RagARTz: 83 artisti, 16 paesi e 400 opere d’arte

BAD RAGAZ - Bad RagARTz, così s’intitola questo innovativo progetto culturale, si è sviluppato da una piccola mostra privata nel 2000 a una mostra di scultura di fama internazionale. Quest'anno, la Triennale svizzera di scultura si svolge per l'ottava volta. Circa 80 artisti di quasi 20 paesi espongono più di 400 opere d'arte - un totale di 2’500 tonnellate d'arte. Circa 500’000 visitatori sono attesi durante i cinque mesi dell'esposizione.

La mostra di sculture, era sia un regalo alla popolazione che una protesta contro le autorità. Un sacco di gente parlava, ma nessuno faceva nulla per dare nuova vita all'obsoleta città termale di Bad Ragaz. Ecco perché il progetto è nato e ha trovato l’appoggio di privati, aziende e istituzioni. Tutti indistintamente interessati all’arte quale strumento per insegnare alla gente la cultura. La svolta è giunta in occasione della terza edizione quando il Grand Resort si è impegnato a sostenere l’iniziativa. Da allora, sempre più organizzazioni sono saliti sul carro.

Quest'anno, le sculture a Bad Ragaz e Valens hanno il motto "La distanza affina l'occhio". L'idea è stata fornita dal "Weltanschauungsmodell" dell'artista Ottmar Hörl, che ha allestito 50 figure a Graz nel 2016 e ha continuato a cambiare la loro posizione nella città. Pensatori famosi come Friedrich Hebbel, Goethe o Sigmund Freud hanno già trattato la visione del mondo. Erano interessati alla questione di come una persona comprende la sua esistenza nel mondo. Una domanda che molti di noi si sono posti sempre più spesso negli ultimi mesi.

La distanza gioca un ruolo importante all'ottava Triennale svizzera di scultura a Bad Ragaz. La pandemia ha ispirato gli organizzatori a scegliere questo motto, chiedo a Manuela Wieland, la mia guida alla mostra. «No, anche se è difficile da credere: i promotori, Esther e Rolf Hohmeister avevano già deciso il motto nel 2019 prima di Corona». Ma quanto sia davvero appropriato il motto si è rivelato durante la pandemia. Un indubbio vantaggio è il fatto che le opere siano all'aperto. Ma a parte questo fatto, gli organizzatori avrebbero fatto uno sforzo per essere in grado di tenere l'evento, se non altro per i molti artisti che hanno subito così tante perdite a causa di Corona.

Bad RagARTz si tiene ogni tre anni dal 2000. I costi per ogni edizione ammontano a circa 2,5 milioni di franchi svizzeri, che i promotori finanziano in gran parte da soli, tra l'altro attraverso la vendita di opere d'arte, cataloghi e prodotti di merchandising. La mostra d'arte è anche sostenuta finanziariamente da organizzazioni culturali, sponsor e mecenati. Anche la comunità imprenditoriale regionale e il comune contribuiscono. L'ingresso stesso è gratuito. L'arte è liberamente accessibile a tutti. Un'analisi dell'Università di Scienze Applicate dei Grigioni mostra che l'ultima messa in scena di Bad RagARTZ nel 2018 ha generato più di 8 milioni di franchi in valore aggiunto a Bad Ragaz e nella regione del Sarganserland. La maggior parte di questo è rappresentato dalla spesa dei visitatori della mostra d'arte: Durante il loro soggiorno a Bad Ragaz, alloggiano in alberghi, mangiano in ristoranti e fanno acquisti nei negozi locali. Anche altre industrie beneficiano di Bad RagARTz, per esempio per il trasporto degli oggetti culturali.

Oltre a questo valore aggiunto, Bad RagARTz ha anche altri effetti importanti sull'economia della regione Sarganserland-Werdenberg. Questi includono effetti turistici, socio-culturali, politici ed educativi, come scrive "Die Volkswirtschaft", la rivista della Segreteria di Stato dell'economia SECO e del Dipartimento federale dell'economia, dell'educazione e della ricerca. Prima e durante la mostra, i media regionali, nazionali e internazionali parlano della Triennale svizzera di scultura, che promuove la conoscenza di Bad Ragaz e di tutta la regione. Tuttavia, la mostra non attira solo i turisti, ma crea anche un'ulteriore offerta di svago ed esperienza per tutti i locali. Le offerte speciali per bambini e giovani promuovono anche la comprensione dell'arte, della cultura e dei problemi sociali attuali. Per riassumere brevemente con le parole della "Volkswirtschaft": "Bad RagARTz è un progetto faro di successo".

"Vi aspettavate che un giorno la vostra mostra d'arte suscitasse tanto scalpore? "Quando abbiamo organizzato la mostra, da soli, 20 anni fa, eravamo considerati due strambi amanti del rischio!” affermano, senza celare la propria soddisfazione, i fondatori.

Dall'8 maggio al 31 ottobre 2021, la città termale di Bad Ragaz e l'idilliaco villaggio di montagna di Valens si trasformano in una grande mostra di sculture. La mostra all'aperto "Bad RagARTz", che si svolge ogni tre anni, è conosciuta in tutto il mondo.

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch

www.instagram.com/viaggirossetti