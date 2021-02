Sci: la pista svizzera è stata vincente!

BELLINZONA - La buona notizia arriva giusto in tempo per l'inizio delle vacanze sportive, per le quali c'è una neve perfetta nelle regioni di montagna. E per questo inizio di settimana anche il tempo è meraviglioso: Il sole e il freddo promettono tutto il divertimento che si può desiderare sulle piste.

Gli sciatori se lo meritano. È solo grazie a loro che la corsa solitaria svizzera, piuttosto rischiosa, ha funzionato. Nella maggior parte dei casi, non solo mantengono le distanze, ma indossano maschere e mostrano considerazione per l'altro. Si nota anche che sono più attenti sulle piste - per evitare incidenti e quindi il sovraffollamento degli ospedali.

Sì, c'erano quelle foto di folle - con persone in attesa senza maschere. Hanno alimentato la richiesta di chiudere definitivamente le stazioni sciistiche. Ma il fatto è che se queste foto non avessero appena mostrato delle eccezioni, difficilmente si sarebbe potuto evitare un secondo Ischgl.

Fortunatamente, il Consiglio federale non si è lasciato ammorbidire e ha difeso con tenacia la via speciale. Gli svizzeri hanno mostrato ciò in cui sono campioni del mondo: attenersi alle regole per mantenere le loro care libertà. La Svizzera rimane una nazione sciistica. È il momento di godersi le vacanze in montagna - e di godersi la pioggia di medaglie ai campionati mondiali di sci, che in questi tempi difficili sembra un po' una ricompensa.

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch