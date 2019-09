Torna la transumanza dei cani San Bernardo

MARTIGNY - La transumanza è voluta per ricordare un luogo simbolico e una storia fatta di canonici, pellegrini e cani San Bernardo. Qualcuno sostiene che dal passo del Gran San Bernardo sia transitato anche Annibale con i suoi elefanti, quando, nel 218 avanti Cristo, osò sfidare le infames frigoribus alpes, le alpi orrendamente fredde, per scendere in Italia a combattere i Romani. Nessun documento avvalora questa tesi e l’impresa del condottiero cartaginese rimane avvolta nel mistero. Se non c’è passato lui, però, molti altri lo hanno fatto. Fin dall’antichità, il colle è usato per attraversare il massiccio alpino da mercanti, eserciti e pellegrini.

Attorno alla metà dell’anno 1000, arriva anche San Bernardo da Mentone, che fa costruire un ospizio per accogliere quei viandanti che si avventurano tra quelle montagne in ogni stagione e che lui, arcidiacono di Aosta, era solito soccorrere quando arrivavano al piano stremati dopo aver superato il Col Joux, il colle di Giove dei Romani. Da allora, l’ospizio ospita i canonici e i celebri cani che, grazie al loro fiuto sensibile, aprivano la strada ai soccorritori e riuscivano a ritrovare i malcapitati, dispersi o sepolti nella neve. Nel corso del secolo scorso, il loro prezioso fiuto sarà poi sostituito da quello più tecnologico dei moderni apparecchi di ricerca-persone e dallo sviluppo del soccorso alpino e ora, grazie alla Fondazione Barry di Martigny i cani San Bernardo sono in servizio anche per attività e scopi sociali.

La Fondazione Barry è proprietaria dell'allevamento più antico al mondo del cane nazionale svizzero, da quando, 14 anni fa, ha rilevato dai canonici del colle del San Bernardo il canile con i celebri San Bernardo. Questa importante istituzione ha sede a Martigny dove gestisce pure il curioso ed interessante museo Barryland.

Il 28 settembre la tradizione della transumanza dei San Bernardo si rinnoverà. Una giornata aperta al pubblico (pochi posti ancora disponibili) che concluderà la stagione estiva al Colle del Gran San Bernardo. In programma la discesa (di circa 600 metri di dislivello), accompagnata dai Barry, un aperitivo e una buona raclette all’Ospizio del Gran San Bernardo. I cani passeranno l’inverno presso il loro centro a Martigny.

Testo a cura di Claudio Rossetti

