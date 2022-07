Acceleriamo il metabolismo con dieta e sport!

Tutti sanno che condurre uno stile di vita sano e dedicare del tempo allo sport costituiscono le basi per perdere peso. Ciò che forse non sai è come fare per velocizzare questo processo. Dalla dieta agli integratori alimentari, passando per l’attività fisica, sono molti i rimedi per dimagrire a cui possiamo fare appello. Uno di questi è accelerare il metabolismo.

Ma cos’è il metabolismo e che differenza c’è con quello basale? Quali sono gli aspetti su cui agire per perdere più peso? Cosa si può fare per accelerare il metabolismo? Alimentazione e sport sono gli unici elementi su cui lavorare oppure esistono anche altri rimedi? Qui sotto trovi le risposte a tantissimi interrogativi!