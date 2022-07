Perché non devi contare le calorie per perdere peso?

Perché non è una dieta sostenibile?

Il conteggio delle calorie per ciascun alimento che viene introdotto nel corpo, per poter determinare il deficit calorico necessario per dimagrire non è sostenibile nel lungo periodo né rappresenta un’alimentazione sana. Infatti se l’unico metro di misura per il dimagrimento fossero le calorie, non bisognerebbe prestare attenzione alle caratteristiche nutrizionali di ciascun alimento, andando a consumare anche alimenti infiammatori o la cui combinazione creerebbe fermentazione.

In questo modo, il sistema immunitario andrà in allarme, poiché invierà segnali che non saranno tenuti in considerazione e causerà più o meno gravi problemi di salute dati proprio dalla sua infiammazione.