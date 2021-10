Allenamento della catena posteriore

Se sei alla ricerca di un’alternativa efficace alla programmazione dei tuoi allenamenti o semplicemente puoi dedicare settimanalmente solo un paio di sedute alla tua attività in palestra, un ottimo metodo può essere quello di suddividere i tuoi workouts in catene muscolari.

In quest’articolo ci focalizzeremo sulla catena posteriore e sull’importanza di allenarla in modo efficace.

Ruolo della catena posteriore

La primaria funzione svolta dai muscoli della catena posteriore è il mantenimento della stazione eretta.

Se questi muscoli non ci fossero non riusciremmo a mantenere l’equilibrio, essendo il nostro peso corporeo per i 2/3 sbilanciato in avanti.

Per questo la catena deve essere forte, per non essere poi soggetti a squilibri, ad atteggiamenti posturali scorretti ed alla creazione di compensi e adattamenti che possono generare poi eccessivi accorciamenti e rigidità.

Cosa fa per noi la catena posteriore

Il motivo per cui usiamo il termine catena è proprio perché questi muscoli lavorano tutti insieme per creare movimento.

La catena lavora in sinergia per spingere il corpo in avanti e consentirci movimenti di agilità, accelerazioni e decelerazioni, slanci, balzi, scatti.

Aumenta la potenza dei movimenti esplosivi

Migliora le prestazioni atletiche

Previene gli infortuni

Contrasta le forze impreviste sui muscoli

Aiuta a mantenere la postura

Muscoli della catena

La catena posteriore, la più lunga del nostro corpo, è composta sia dai muscoli della parte superiore che inferiore, nello specifico i primariamente coinvolti sono:

Trapezio superiore, medio ed inferiore

Deltoide posteriore

Gran dorsale

Romboidi

Erettori Spinali

Glutei: grande, piccolo e medio

Polpacci



Quali esercizi

La nostra proposta di allenamento prevede di eseguire per ogni esercizio per 3/4 serie da 15/12 ripetizioni, con recupero di 1 minuto.

Lat Machine : per le varie esecuzioni ed i diversi coinvolgimenti dei muscoli vi rimando al video ed all’articolo di Tiziano

: per le varie esecuzioni ed i diversi coinvolgimenti dei muscoli vi rimando al video ed all’articolo di Tiziano Rematore inclinato alla T- bar Row : rispetto al classico rematore con T-bar risulta più sicuro e confortevole per la schiena grazie all’ausilio del supporto toracico

: rispetto al classico rematore con T-bar risulta più sicuro e confortevole per la schiena grazie all’ausilio del supporto toracico Pure Strength Row : macchinario duttile e che consente di variare l’esercizio utilizzando un braccio alla volta ed eventualmente di alternare le braccia ad ogni ripetizione.

: macchinario duttile e che consente di variare l’esercizio utilizzando un braccio alla volta ed eventualmente di alternare le braccia ad ogni ripetizione. Iperestensioni alla hyperextension per coinvolgere in muscoli paravertebrali, quadrato dei lombi, il grande gluteo e gli ischio crurali

per coinvolgere in muscoli paravertebrali, quadrato dei lombi, il grande gluteo e gli ischio crurali Cable Pull-Throught : ottima alternativa agli stacchi rumeni per far lavorare, glutei, muscoli posteriori della coscia.

: ottima alternativa agli stacchi rumeni per far lavorare, glutei, muscoli posteriori della coscia. Prone Leg curl : per la cui esecuzione vi rimando al video di Arianna sul PHA

: per la cui esecuzione vi rimando al video di Arianna sul PHA Seated leg calf : per un miglior lavoro sul soleo

: per un miglior lavoro sul soleo Calf alla pressa o in piedi al multipower: per un miglior lavoro sul gastrocnemio

Ricordiamo che gli esercizi proposti nell’articolo e nel video a corredo sono solo un esempio.

Tipologia di esercizi, progressioni, regressioni, numero di serie, ripetizioni e recuperi, sono suscettibili di variazioni e vanno individualizzati rispetto agli obiettivi che si perseguono ed alla periodizzazione dell’allenamento.

Soprattutto necessitano di essere “cuciti” sulle caratteristiche fisiche dei soggetti che devono svolgerli e supervisionati da un trainer professionista.

