Dolore al gluteo e formicolio alla gamba? Attento alla sindrome del piriforme

Cos’é la sindrome del piriforme?

Come anticipato la sindrome del piriforme è un disturbo, un fastidio, un dolore di natura neuromuscolare che insorge quando il muscolo piriforme comprime o irrita il nervo sciatico (o nervo ischiatico).

Dove è localizzato il piriforme?

Il piriforme è un muscolo piccolo e profondo che si posizione sotto il muscolo grande gluteo. Ha una forma triangolare, origina dall’osso sacro e si inserisce sul femore (l’osso della gamba).Guardando una sua immagine vi accorgereste subito di quanto questo muscolo sia coinvolto nel passaggio anatomico del nervo sciatico e quindi perché un suo disturbo potrebbe provocare il suo coinvolgimento

Quali sono i sintomi?

I sintomi sono molto simili se non quasi identici a quelli generati da altre problematiche e patologie che coinvolgono il nervo sciatico come ad esempio l’ernia del disco in zona lombare. Nonostante questa somiglianza, bisogna sottolineare che la sindrome del piriforme non si riferisce a problemi alla radice dei nervi spinali e/o alla compressione di un disco intervertebrale; questo perché il coinvolgimento del nervo sciatico avviene più lontano dalla sua origine sulla colonna ma nel suo paggi aggio a livello del gluteo dove rimane “intrappolato”, questo porta il nervo a subire tutte le alterazioni muscolari di questa zona.

Questo disturbo provoca quindi spasmi e dolore nella zona del gluteo e, se coinvolge il nervo sciatico, può creare una irradiazione del dolore come la sciatalgia quindi intorpidimento, debolezza e formicolii sulla parte posteriore della gamba fino ad arrivare anche al piede.

Tendenzialmente il dolore può peggiorare quando andiamo ad aumentare il sovraccarico nella zona dei glutei con movimenti particolari o quando teniamo determinate posizioni per lungo tempo (come stare troppo seduti o stare in piedi per tanto tempo).

Quali sono le cause?

Le cause che possono portare alla sindrome del piriforme sono innumerevoli. Si è visto che questo disturbo può nascere da atteggiamenti posturali, sovraccarichi a livello muscolare sempre di natura posturale o dovuti a movimenti e sforzi particolari, movimenti delle gambe ripetuti nel tempo, contratture muscolari, traumi o incidenti, adattamenti errati del nostro corpo.

Una particolare attenzione bisogna farla anche su quelli che sono i compensi. I compensi sono tutti quegli atteggiamenti corporei che tendono a sovraccaricare una zona “sana” del corpo perché abbiamo “male” da un’altra parte e molte volte quando abbiamo problematiche di qualsiasi natura su una gamba andiamo a creare infiammazione e sovraccarico sull’altra.

Come si interviene?

Il consiglio principale è quello di rivolgersi ad un medico ortopedico che attraverso una diagnosi dei sintomi, la palpazione e dei test specifici ortopedici e neurologici può capire se il piriforme è coinvolto ed è la causa del problema. Purtroppo è una sindrome che non può essere valutata da esami strumentali come risonanza magnetica o ecografia però possono essere prescritti per escludere altre cause tipo problematiche alle vertebre lombari.

Le terapie consigliate, oltre a quelle farmacologiche per diminuire un eventuale stato infiammatorio, sono quelle fisioterapiche strumentali tipo la tecarterapia, terapie fisioterapiche e massoterapiche manuali per decompressare la zona e decontratturare la muscolatura coinvolta, esercizi in palestra di natura posturale, stretching e propriocettivi.