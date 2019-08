Nuoto per i bambini: come aiuta e facilita la crescita del bimbo?

Ma oltre ai benefici fisici, l’attività sportiva in acqua aiuta a migliorare le capacità cognitive, la concentrazione e perfino l’autostima dei bambini.

A differenza di altri sport che portano a far lavorare di più alcune fasce muscolari rispetto ad altre (come il tennis o il ciclismo), o ad appesantire eccessivamente la schiena (come la ginnastica artistica) il nuoto porta ad uno sviluppo equilibrato della muscolatura. Il carico di lavoro, infatti, viene distribuito in modo omogeneo su tutto il corpo, garantendo una crescita simmetrica e armoniosa. Rappresenta, inoltre, un valido aiuto per quei bambini che presentano problemi di postura: molto indicato per combattere cifosi o scoliosi, aiuta anche i piccoli che tendono ad assumere posizioni inadeguate, portandoli a tenere la schiena naturalmente dritta e ad avere un portamento più elegante.

I benefici per l’apparato muscolo-scheletrico sono talmente evidenti che spesso si ricorre a questa disciplina sia come attività secondaria, da affiancare a un altro sport meno “completo”, sia come strumento di riabilitazione dopo un infortunio.

Il nuoto garantisce inoltre uno sviluppo sano non solo di ossa e muscoli, ma anche di cuore e polmoni, migliorando e rinforzando la capacità cardiocircolatoria. Contribuisce poi ad affinare la coordinazione degli arti e migliora la capacità di percezione del corpo, rendendo il bambino più consapevole dei suoi movimenti e de suoi limiti.

Il nuoto come alleato per la mente

I vantaggi della pratica di questo sport non si fermano però allo sviluppo del corpo. Anche la mente infatti ne ricava grandi benefici. Un allenamento costante e regolare contribuisce a migliorare qualità come concentrazione e tenacia, caratteristiche utili per ogni bambino anche fuori dalla piscina, in particolare a scuola. Anche l’autostima aumenta: potendo vedere sul proprio corpo, e attraverso le prestazioni in vasca, dei miglioramenti costanti, il bambino percepisce che per ottenere ciò che vuole può contare sui propri mezzi. In questo modo guadagna fiducia in sé stesso, fattore importantissimo durante la crescita, specialmente se ci si avvicina all’età della preadolescenza.

Crescere accompagnati dal nuoto per i bambini non significa quindi svilupparsi solo dal punto di vista fisico, ma anche rafforzarsi dal punto di vista caratteriale.

Come iniziare, dove muovere i primi passi in acqua

La Scuola Nuoto A-CLUB, fiore all’occhiello del Centro A-CLUB di Savosa, da anni leader per eccellenza nel settore come testimoniato dalle migliaia di bambini che ogni anno frequentano i nostri corsi e dai numerosi successi ottenuti nel nuoto di competizione (agonismo) a livello Cantonale, Nazionale ed Internazionale, attraverso l’esclusivo “Progetto Acqua Verticale” offre, all’interno probabilmente della migliore struttura, natatoria in ambito cantonale, un ricco palinsesto corsi diversificato per tipologia di utenti e fasce di età.

Tutti i corsi sono tenuti da personale altamente qualificato con numerosi anni di esperienza in ambito natatorio e didattico. L’obiettivo del nostro percorso, che inizia dai 4 mesi di età, è quello di portare gli allievi ad acquisire in modo corretto le tecniche base del nuoto per poi affinarle nel percorso didattico proposto.

Il percorso si sviluppa per gradi e segue le linee didattiche della Federazione Svizzera di Nuoto. Dai 4 mesi ai 12 anni il/la bambino/a imparano a muoversi perfettamente nell’ambiente acqua ed imparano a nuotare in modo corretto tutti e quattro gli stili (stile libero, rana, dorso e delfino). Inoltre, per coloro che mostrano un talento spiccato per il nuoto A-CLUB ha sviluppato un progetto di eccellenza in ambito agonistico denominato A-CLUB Swimming Team che permette di avvicinarsi al mondo della competizione anche in questo caso per gradi e sotto la guida di Allenatori esperti.

Come avere maggiori informazioni

Da lunedì 19 agosto sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di nuoto che inizieranno a partire da lunedì 09 settembre e seguiranno nelle festività il calendario scolastico. Per coloro che lo desiderano è possibile effettuare una lezione prova, per maggiori informazioni potete inviare una mail a acqua@a-club.ch, contattarci via telefono allo 091 966 13 13, oppure potete presentarvi direttamente presso la reception del nostro Centro in via Campo Sportivo a Savosa.

A cura di

Nicola Tognetti

Allenatore Nuoto di Competizione ed Istruttore di Nuoto – Area Manager Settore Acqua presso il Centro A-CLUB Fitness & Wellness di Savosa