Il drone palloncino senza eliche né ali

La società giapponese NTT Docomo, uno dei principali operatori mobile nipponici, ha realizzato un innovativo drone gonfiabile che non utilizza ali o eliche per volare, ma consiste in un piccolo pallone aerostatico pilotabile da remoto che sfrutta l’elio per restare sospeso in aria e dei piccoli moduli che emettono vibrazioni a ultrasuoni per spostarsi nelle diverse direzioni.

I classici droni multirotore con lame rotanti, nonostante la loro facilità d’uso, fanno molto rumore durante il funzionamento, consumano molta energia e sono potenzialmente pericolosi per umani, animali, oggetti e persino altri droni. Molti di loro utilizzano sensori e sofisticati algoritmi di prevenzione degli ostacoli, mentre alcuni produttori hanno creato alloggiamenti speciali per proteggerli dalle conseguenze di collisioni e altre soluzioni che consentono a questi piccoli velivoli di mantenere la loro funzionalità anche dopo un incidente.

L’azienda nipponica Docomo, invece, ha avuto un’idea più semplice, ovvero quella di eliminare completamente la presenza di lame rotanti. Il suo drone, in pratica, è un palloncino pieno di elio che gli permette di restare in alto, sfruttando poi un sistema di propulsione decisamente innovativo per sopperire all’assenza delle eliche rotanti. Sui lati di un telaio leggero, infatti, sono montati moduli a ultrasuoni in miniatura che generano micro vibrazioni nell’aria. In questo modo, il drone può muoversi in qualsiasi direzione in maniera decisamente silenziosa.

Il vantaggio principale del drone, quindi, è che non emette suoni in volo che possano disturbare le riprese video. Il drone palloncino è infatti dotato di una fotocamera nella parte posteriore per la realizzazione di foto e video, mentre la forma sferica semi-trasparente consente alle luci a Led presenti all’interno di colorare il velivolo a piacimento con tante tonalità diverse. Inoltre, poiché non consuma tanta energia per contrastare la forza di gravità con lame rotanti, i tempi di volo in autonomia dovrebbero essere notevolmente estesi, anche se Docomo non ha specificato per quanto tempo il dispositivo è in grado di mantenere le prestazioni senza ricaricarsi.

C’è comunque da dire che i droni a palloncino sono già stati sviluppati e utilizzati in precedenza, ma alcuni usano ancora eliche mentre altri sono ibridi palloncini/aquiloni progettati per l’uso ad altitudini più elevate. Grazie alle sue caratteristiche funzionali, invece, Docomo sostiene che questo prodotto potrà essere utilizzato per qualsiasi evento, sia all’interno che all’esterno. Il drone, in effetti, potrebbe risultare particolarmente utile in molti settori, dal monitoraggio e studio della flora e della fauna, dato che la sua silenziosità non andrebbe a interferire con la vita degli animali, all’intrattenimento grazie alla sua illuminazione colorata che è ideale per catturare l’attenzione del pubblico durante diversi tipi di eventi, specie notturni, come concerti e party.

La società prevede di commercializzare il design del drone prima di marzo 2022, anche se le informazioni sui prezzi non sono ancora disponibili.

AvanTi