L'inflazione resterà alta, parola di Ubs

L'erosione del potere d'acquisto dei consumatori potrebbe inoltre essere accentuato da un drastico aumento dei premi di assicurazione malattia di base (LAMal), che secondo i risultati di uno studio diffusi nel fine settimana potrebbe arrivare a sfiorare il 10% in Ticino. Come noto per motivi metodologici i premi LAMal non rientrano nel paniere con cui l'UST calcola l'indice nazionale dei prezzi al consumo, la cui variazione annua rappresenta appunto l'inflazione: un dato, questo, che ha una grande importanza in vari ambiti, dalle negoziazioni salariali agli affitti, passando per la fissazione degli alimenti nell'ambito dei divorzi.