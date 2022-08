Perché la secca del Reno riguarda anche noi (e il prezzo del nostro pieno)

Ma andiamo con ordine, a fare testo è il punto di misurazione a Kaub (Germania) che questo fine settimana - confermano diverse fonti - il Reno raggiungerà quota più 7 centimetri dall'impraticabilità fluviale per le grosse imbarcazioni (ovvero 47 cm con 40 come limite minimo). Un record negativo eguagliato solamente nel 2018, anno complicato per le industrie svizzere, ma che non era esacerbato come questo 2022 dalla critica situazione internazionale.