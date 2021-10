L'aeroporto di Zurigo è il migliore in Europa

ZURIGO - Quando si tratta di soddisfazione del cliente e qualità di prodotti e servizi, nessun aeroporto europeo può competere con quello di Zurigo. L'azienda che gestisce lo scalo ha infatti conquistato il World Travel Award come miglior aeroporto in Europa, come si evince da un comunicato.

«In particolare in un periodo difficile come quello attuale, il riconoscimento ci fa molto onore» afferma il responsabile dello scalo Stephan Widrig. Sono stati premiati anche gli aeroporti di Florianópolis e Vitória, in Brasile, gestiti dalla medesima azienda. Nell'ambito di sondaggi sulla qualità, questi ultimi sono stati votati dai passeggeri come migliori scali del paese.

Il riconoscimento, che esiste da ventisette anni, viene assegnato da una giuria internazionale di esperti. L'aeroporto di Zurigo ha ottenuto il premio per la diciottesima volta consecutiva.