Big John è stato battuto all'asta per 6,6 milioni di euro

PARIGI - Era stimato a 1,5 milioni di euro, ma il triceratopo Big John non si è lasciato vendere prima dei 6,6. Oggi lo scheletro di un dinosauro che ha 66 milioni di anni ed è lungo otto metri, è stato battuto all'asta all'Hotel Drouot di Parigi.

La vendita si è svolta questa mattina nel IXe arrondissement, nel contesto di un evento annuale dedicato alla vendita dei più grandi esemplari animali. Lo riporta il Parisien. Big John è il più grande triceratopo mai rinvenuto. Era stato trovato negli Stati Uniti nel 2014 dal geologo Walter W. Sein Bill, per poi essere restaurato in un laboratorio specializzato di Trieste, in Italia. Il suo scheletro è completo al 60% e il cranio al 75, questo grazie al fatto che sia morto in una pianura alluvionale della Laramidia, oggi nota come Hell Creek, South Dakota, perché è rimasto sepolto nel fango, un sedimento che non ha attività biologica.

La sua vendita era stata annunciata agli inizi di settembre e dal 16 dello scorso mese al 15 ottobre era stato esposto al pubblico. E oggi, Big John ha trovato la sua nuova casa, dopo essere stato battuto all'asta a 6,6 milioni di euro, più di quanto era stato stimato.

Reuters