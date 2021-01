Telefónica cede le proprie torri ad American Tower

MADRID - Telefónica, attraverso la sua controllata Telxius Telecom, ha ceduto la propria divisione delle torri di telecomunicazione europee e latinoamericane ad American Tower per 7,7 miliardi di euro.

Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'accordo interessa circa 30'722 impianti in Spagna, Germania, Brasile, Perù, Cile e Argentina e si articola in due transazioni separate e indipendenti tra Europa ed America Latina.

Questa transazione è un'altra importante «pietra miliare» per «il futuro della Nuova Telefónica», si legge nella nota dell'azienda. L'operazione è infatti «in linea con le sfide poste dai nuovi tempi, il mondo che cambia richiede anticipazione e agilità».

«Telefónica, ancora una volta, è alla ricerca di nuove formule per gestire le risorse nel modo più efficiente possibile» conclude il comunicato.

L'operazione è, dopo la vendita da parte di Hutchison di tutti i suoi siti in Europa per quasi 10 miliardi a fine 2020, la seconda in ordine di importanza.