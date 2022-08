Perquisizione nella residenza di Trump, Pelosi: «Nessuno è al di sopra della legge»

Il video di Trump - «Siamo una nazione in declino ma torneremo grandi presto». Lo dice Donald Trump in un video pubblicato sul suo social media Truth a poche ore dal blitz dell'Fbi. Il filmato di quattro minuti per lo più in bianco e nero e accompagnato da una musica apocalittica, con tanto di rumori di pioggia e tuoni, è chiaramente un messaggio di propaganda elettorale da parte dell'ex presidente che ancora non si è candidato ufficialmente alle presidenziali del 2024.