Trovato impiccato l'oligarca Sergey Protosenya, avrebbe ucciso moglie e figlia

LLORET DE MAR - La polizia della Catalogna indaga sull'omicidio di due donne, madre e figlia, i cui corpi sono stati ritrovati due giorni fa in una villa di Lloret de Mar (Girona) insieme a quello del miliardario russo Sergey Protosenya, marito della prima e padre della seconda: lo riportano media iberici. L'uomo si sarebbe impiccato dopo aver ammazzato le due donne mentre dormivano.

Il doppio omicidio è trattato dalle autorità spagnole - che tuttavia non hanno indicato ufficialmente le identità delle persone coinvolte - come un caso di violenza di genere. «Un uomo uccide la moglie e la figlia a Girona», ha scritto su Twitter il premier Pedro Sánchez, «due vite portate via da un problema strutturale che dobbiamo estirpare».

Secondo quanto scrivono La Vanguardia e altri media iberici, il sospetto degli inquirenti è che Protosenya 55 anni, possa aver usato un'ascia e un coltello per uccidere la moglie, 53 anni e la figlia, 18 appena compiuti. A far scattare il primo allarme sulla possibilità che potesse essere avvenuta una tragedia sarebbe stato l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 22 anni che vive in Francia.

Da diversi anni, la famiglia, aggiunge la stampa locale, era solita trascorrere parti dell'anno a Lloret de Mar, località turistica catalana dove risiedono diversi facoltosi uomini d'affari russi. Protosenya aveva ricoperto incarichi da dirigente in Novatek, azienda produttrice di gas.