Gli Stati Uniti dimezzeranno le emissioni entro il 2030

WASHINGTON D.C. - Una retromarcia netta e decisa rispetto all'era Trump, quella che prenderà l'amministrazione Biden per quanto riguarda il clima, annunciata oggi dal New York Times che ha ripreso alcune indiscrezioni di un funzionario della Casa Bianca. Oggi, lo ricordiamo, si terrà il summit sul clima - voluto proprio da Washington - con 40 capi di Stato.

L'obiettivo del nuovo presidente, infatti, è quello di ridurre del 50/52% le emissioni di gas serra entro il 2030 (il valore di paragone è quello del 2005). La stima riguardo all'entità della quota, riporta il Guardian, è stata finalizzata solo ieri in mattinata.

Un traguardo ambizioso, soprattutto in un Paese come gli Stati Uniti, che evidenzia l'impegno ambientale di Biden. Impegno, che era già stato palesato in campagna elettorale e che si è rivelato ancora più intenso di quello di Obama (il suo obiettivo era per il 25-28% di riduzioni).