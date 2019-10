Troppo stanco per proseguire: salvato cane da 86 chili

SALT LAKE - È stato un salvataggio eccezionale quello portato a termine dal team di ricerca e salvataggio dello sceriffo della contea di Salt Lake, nello Utah. Intervenuti per aiutare un escursionista e il suo cane sul Grandeur Peak, i soccorritori si sono ritrovati davanti un mastino da ben 86 chili.

Il cagnolone di tre anni Floyd, come il suo padrone, era troppo stanco e non riusciva più a muoversi autonomamente. Per poterlo trasportare è stato assicurato a una barella, trasportata da diversi uomini. Raggiunti alle 18.30, alle 22 padrone e amico a quattro zampe erano di nuovo in pianura.

«Diversi escursionisti avevano chiamato la polizia per riferire che il cane e il suo padrone erano sul sentiero e non erano in grado di muoversi - ha spiegato il team - i soccorritori sono entrati in azione velocemente in modo che potessero scendere dalla montagna prima che facesse troppo freddo. Floyd è stato bravo».

Foto e video: Salt Lake County Sheriff's Search and Rescue

Salt Lake County Sheriff's Search and Rescue