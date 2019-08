Topi sugli scaffali, catena di minimarket chiude il negozio di Shibuya

TOKYO - Un noto gruppo di minimarket giapponesi ha chiuso uno dei suoi negozi dopo la diffusione di un video, diventato virale, che ha mostrato diversi topi all'interno e sugli scaffali.

FamilyMart, che ha 14'000 negozi in tutto il paese, ha dichiarato di aver chiuso il negozio nell'affollato distretto di Shibuya a Tokyo. «Ci scusiamo profondamente per aver messo i clienti a disagio», ha affermato l'azienda in una nota sul suo sito, assicurando di essersi messa al lavoro con le autorità sanitarie locali per eliminare le scorte alimentari e capire l'origine dell'arrivo dei topi.

L'emittente pubblica NHK ha riferito che uno dei video è stato visto più di 5 milioni di volte da quando è stato pubblicato su Twitter e YouTube.

Il Guardian ricorda che, nonostante la loro reputazione di pulizia, i fornitori di cibo giapponesi quest'anno sono stati vittime di episodi imbarazzanti. A febbraio la stessa FamilyMart aveva licenziato un dipendente dopo che era apparso in un video mentre leccava del cibo. Oppure uno chef di una catena di sushi era stato ripreso mentre gettava una porzione di pesce in un bidone, poi recuperarla e riporla su un piano di lavoro.