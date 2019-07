Placca chirurgica svizzera in un coccodrillo

COOWONGA - Una placca chirurgica - di produzione svizzera - è stata rinvenuta durante un’autopsia nel corpo di un coccodrillo. Sono stati i proprietari della Koorana Crocodile Farm, nel nord-est dell'Australia, a richiedere l’intervento per chiarire le cause del decesso del loro animale - dopo una lotta con un suo simile - per poi pubblicare la foto del sorprendente ritrovamento.

Il pezzo di metallo lungo 10 centimetri potrebbe provenire da una vittima del rettile, lungo più di cinque metri e per molti anni vissuto in libertà. Erano presenti anche sei viti in acciaio inossidabile, ma non ossa. «Non era rimasto nulla nello stomaco che potesse fornire indizi sull'identità di una possibile vittima», ha affermato l'allevatore John Lever.

«La placca è un vecchio modello. Potrebbe essere stata lì per decenni, anche 50 anni», ha spiegato l'uomo, che non esclude possa anche essere appartenuta a un altro animale, come a un cane. Se si trattasse al contrario di una vittima umana, potrebbe risolversi un caso di scomparsa. Purtroppo il codice identificativo non è più visibile.

La ricerca è scattata online, le autorità non sono ancora state coinvolte. «Ci piacerebbe poter aiutare a risolvere un caso irrisolto e dare pace a qualcuno», ha concluso John Lever.

Koorana Crocodile Farm