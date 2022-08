Milano, una città in cui bisogna guardarsi le spalle?

Ma non solo: a breve arriveranno 500 nuovi agenti per il pattugliamento delle strade della città. «Dal Governo uscente sono quasi tutti arrivati Milano i 250 agenti di Polizia e Carabinieri promessi e il Comune ha già assunto 90 nuovi vigili. Altri 120 arriveranno a novembre con l’obiettivo di avere, a breve, 500 agenti in più nelle strade dei nostri quartieri, di giorno, di notte, nei giorni di festa dove c’è aggregazione e dove avvengono risse, aggressioni, furti», spiega a tio.ch Marco Granelli, assessore alla sicurezza del comune di Milano. Che aggiunge: «Sulla sicurezza non bisogna mai abbassare la guardia. Vi è però un’eccezione che è giusto non nascondere ai cittadini e che a noi amministratori di Milano desta preoccupazione: crescono i reati di strada, gli scippi, le rapine e le aggressioni, e anche lo spaccio di stupefacenti. Le cause sono tante, e qui le semplifico, la diffusione della povertà, i lunghi mesi della pandemia, l’attrattiva di Milano. Non sono numeri da emergenza ma sono un campanello d’allarme al quale stiamo rispondendo insieme a tutte le forze dell’ordine».