Archie se n'è andato: «Ha combattuto fino alla fine»

LONDRA - Il dodicenne inglese Archie Battersbee se n'è andato. La spina dei macchinari che da quasi quattro mesi lo tenevano in vita è infatti stata staccata questa mattina. Alle 12.15 locali (le 13.15 in Svizzera) il giovane è stato ufficialmente dichiarato morto. «Archie è morto alle 12.15 di oggi», ha detto ai giornalisti Hollie Dance, la madre del dodicenne, precisando che è deceduto due ore dopo che le macchine per il sostegno vitale erano state staccate. «Era un ragazzo bellissimo e ha combattuto fino alla fine».