Il Mar Mediterraneo si scalda e promette violenti cicloni

Ma come si formano? - «I Medicane sono in realtà aree a bassa pressione, come quelle che vediamo spesso sulle nostre mappe meteorologiche», afferma il meteorologo Michael Eichmann di Meteonews. La differenza tra i cicloni tropicali e quelle normali è dove ottengono la loro spinta con la quali si formano. «Per poter crescere e spostarsi i cicloni hanno bisogno di energia. Le tempeste tropicali recuperano la forza necessaria dalle acque superficiali dei mari, quando queste raggiungono temperature elevate.» Le depressioni atmosferiche normali, invece, sono causati dalle differenze di temperatura negli strati d'aria. I Medicane per svilupparsi necessitano di entrambe queste due condizioni: una temperatura dell'acqua di almeno 26-27 gradi, «in modo che possano trarre sufficiente energia dal mare» e una grande differenza di temperatura tra terra e acqua, ha sottolineato il meteorologo.