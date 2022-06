Cercavano il sogno, hanno trovato l'incubo americano

La peggiore tragedia della storia - La tragedia è la peggiore della storia americana ed è l'ennesima in Texas. Nel 2003 diciannove migranti furono trovati morti in un camion nello stato di confine: l'autista del mezzo aveva chiesto 7.500 dollari a persona per il «passaggio» e non aveva mai acceso l'aria condizionata tanto che all'interno del camion le temperature avevano superato i 70 gradi.